為澄清國軍3級抗彈板遭擊穿的訊息，國軍今（19）日上午將舉辦實彈鑑測，為國軍裝備的品質、性能背書，不過日前實測抗彈板的民進黨新北市議員林秉宥，昨日再度發出新影片，怒斥國軍抗彈板徒手就能拗彎，怒批「爛沒關係，講了好歹也改」。而軍方目前尚未回應。

林秉宥日前赴美與「山姆小叔Gun&Fun」共同測試國軍抗彈板功能，結果多枚子彈當場擊穿，影片上傳到網路上後引起各界議論，國防部為此召開記者會說明狀況，並宣布將在今日上午於宜蘭大福兵試場舉行「3級抗彈板實彈鑑測」活動，並稱未來會擴大採購、配發。

「看到這個新聞，心中的震撼超過昨晚敖德薩市區空襲的爆炸！」林秉宥得知消息後，昨日馬上在個人臉書發文，直言「一個不能保護士兵的裝備，要擴大採購，要擴大配發，我不懂，這是什麼邏輯？」

林秉宥直接上傳實測影片指出，國軍弟兄剛拿到的抗彈板，硬板直接軟掉，用手就能拗彎，「這跟俄羅斯士兵拿到的東西一樣，貪污腐敗的軍隊提供給士兵的東西，就是長這樣子」；該影片讓網友全都炸鍋，傻眼說「國防部真的沒救了」。

「爛沒關係，講了好歹也改！」林秉宥說，他一直不想把這件事當成弊案來看待，只勉強當成是國防部食古不化、自得其樂的正常表現，但無法說服社會之餘還執迷不悟，這種表現實在愧對納稅人，「還要擴大配發，真有你們的，你們根本就是台灣之敵」。