台灣有冥婚習俗，因此長輩常叮嚀不要撿地上的紅包或錢，一名男子表示，近日買便當返家，發現住家門口多了一包紅包，不疑有他地撿起來，打開發現裡面放了一張紙和99元硬幣，令他相當崩潰，但有網友看紙條開頭屬名「王郎」，和男子的姓氏一模一樣直呼，「這紙條就是給你的啊！」

原PO近日於臉書社團《靈異公社》指出，17日中午出門買完便當回家，發現家門口多一包紅包，當下沒有想太多就順手撿起來，打開看發現裡面放了一張紙和99元硬幣，當下他直接聯想撿紅包冥婚習俗，嚇得臉色發青。

原PO表示，他住的地方屬集合式住宅，光是住戶就多達上千戶，出入都需刷門禁卡，也無法到其他樓層，他和同層樓的鄰居也無交集，不知道紅包從何而來，讓他超級崩潰。從他上傳的照片來看，紅包內的紙條寫「致王郎，願與君同修西天，莫嫌女子突擾言，如欲同船共枕眠，還燒此紙以秉天。卒 庚子年 十一月十八。」

圖文曝光，湧入一票網友鬧喊恭喜，「百年好合」、「恭喜脫單」、「恭喜老爺賀喜老爺」、「第一次看到內容物」、「喊你一聲姊夫」、「買個便當就多個老婆」、「冷氣費都省了」。但也有人認為字條上精準寫原PO的姓氏，還丟在住家門口，且依照習俗多半會用手寫，非用電腦打字，因此有不少人認為恐是惡作劇，「這紙條就是給你的啊！」

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