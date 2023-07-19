據合約，基米將以現金與發行新股為對價，向Wyzer主要經營團隊及其大股東取得16%股權(139.68股)，其中40%為現金支付115.2萬美元(約合新台幣3571.2萬元)，另60%則由基米採股份轉換方式，預計發行新股2,338張(佔發行新股後實收資本額3.19%)進行股份交換。換股比例為每1股Wyzer普通股，換取基米發行的新股16,738股與現金255,670元，目前暫定股份交換基準日為112年11月13日。

基米董事長周孟賢表示，Wyzer是一家總部位於美國波士頓、提供全方位客製化服務的基因定序公司，包括Sanger定序、NGS次世代定序及DNA樣品處理等。雙方過去曾有業務往來，很高興這次能有深化合作的機會，借重Wyzer紮根當地超過10年以上的豐富經驗與行銷網絡，相信會是基米在美國市場的最佳戰略夥伴。

Wyzer財務長楊泗林表示，很榮幸與基米建立長期合作關係，透過本次的共同投資與股份交換，雙方將分享彼此技術、資源和市場經驗，未來並將攜手探索新產品開發與市場推廣，不但可降低市場風險，更有助擴大雙方的營運規模與市場份額，實現互利共贏。