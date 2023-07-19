三商壽指出，受惠於美國聯準會升息趨緩，國內外股市溫和上漲，今年上半年權益類已實現獲利較去年同期增加76.2億元，權益類資產未實現損益亦較去年底回升62.8億元，加上今年國內外債券殖利率較去年大幅提升，上半年經常性收益亦穩健與成長，上半年避險前經常性收益率為3.13％，較去年同期增加0.17個百分點。

在台美利差居高不下的不利環境下，仍維持穩定的外匯避險操作，因此，上半年度雖因外匯避險成本較高而干擾獲利，但6月已呈現轉虧為盈，預期下半年避險成本將逐步下滑，可望為獲利帶來正向發展。

上半年業務成長動能佳，累計首年度保費達205億元，年成長19％，在全球總體經濟環境受通膨及升息影響下，投資型商品仍為銷售主力，其新契約保費收入年成長21％。

除投資型商品外，亦持續推廣保障型商品，因應高齡化社會，積極開發高齡化商品，如長照險、癌症險等，並加入外溢回饋機制，透過健走享有保費折減，鼓勵保戶及社會大眾規律運動，保持身心健康進而降低罹病率，繼續提供更多元的外溢商品選擇，上半年健康險和傷害險新契約保費收入合計年成長超過12％，帶動公司業績穩定成長，並顯示為接軌IFRS 17推廣銷售具合約服務邊際（CSM）保障型商品策略已獲得良好成效。

三商壽表示，下半年仍以強化經營體質並改善財務結構為首要之務，朝向厚實資本、降低投資波動風險、完善資產配置管理等目標努力。