據金管會統計，第一階段「公開資料查詢」已有27家金融機構及6家第三方服務（TPS）業者加入，每月平均查詢量逾100萬筆。第二階段「消費者資訊查詢」則有16家金融機構及2家TSP業者依據公版API進行合作，每月平均查詢量逾55萬筆。

銀行局副局長林志吉表示，觀察開放銀行第一、二階段整體查詢量均呈現穩定成長，今年1月中已請銀行公會洽財金公司研議第三階段「交易資訊」業務面相關自律規範及技術資安標準，以便銀行提供涉及客戶資金交易的相關服務。

林志吉指出，銀行公會及財金公司已分別向金管會函報會員銀行和TSP業者合作的自律規範、開放應用程式介面（API）的技術及資安標準，規畫將開放包括存款、信用卡、貸款、支付及手機門號轉帳等5大項目，總計35項服務內容。

由於第三階段開放項目已涉及客戶資金移轉等交易面服務，一旦發生資安事件，對客戶權益影響將更勝前二階段，林志吉表示，金管會將審慎檢討銀行公會及財金公司提報的相關規範及標準，建立健全開放銀行環境，兼顧消費者權益保障及開放銀行業務發展。