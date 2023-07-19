每年中元普渡祭拜好兄弟，7-ELEVEN觀察因為普渡加上暑假高溫以及出遊需求，零食、麵食、常溫飲品等類別業績較前一季成長2成，迎接農曆民俗月，祭拜好兄弟供品需求，7-ELEVEN自7月26日起至9月5日止，針對家庭、公司行號普渡需求，以「特色拜零食」、「囤貨必買」、「獨家聯名」三大主軸推出「超吉好運拜中元」主題專案架，同時蒐羅拜拜四大天王，主推包裝米、泡麵、量販零食、罐頭等多項商品獨家優惠，最低買1送1起。

此外，7-ELEVEN預購攜手鎮瀾宮、旗山天后宮以及北港武德宮三大宮廟推出「代客普渡服務」，讓民眾免上宮廟就近到門市即可選購專屬組合普渡箱，完成代辦、代拜、代捐整合性服務，普渡箱供品經法師誦經祈福後還可捐贈給公益團體，另還有居家普渡必備的關北草仔粿、紅龜粿、山寨村妖怪普渡箱、如意普渡金以及避邪除穢氣必備的除障淨身包等商品，方便民眾就近採購，輕鬆上桌即可祭拜。

統一超預估將帶動相關類別業績成長3成。