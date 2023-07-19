小紅老師日前指控男星NONO性騷，更爆出受害者多達20位以上，對象甚至包括未成年少女，讓她日前到北檢按鈴提告，怎料事後收到恐嚇私訊「你敢告No哥，就有人敢處理你」，她也隨即將對話公開並發表不自殺聲明；對此，有知情人士揭露內幕。

小紅老師18日收到私訊，對話中可見對方警告她「你自己就那麼乾淨嗎？你敢告No哥，就有人處理你」而小紅老師見狀也發出「不自殺聲明」宣告「在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查」也呼籲網友看完此聲明後，若近期或將來發現此帳號不再上線，請幫她討回公道「筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量」。

對此，根據《TVBS新聞網》報導，知情人士透露，以過往經驗來看，若有人要「處理」任何事都不會事前通報對方，且以NONO性騷事件來說，由於受害者眾多，不會有人想插手，更曝光幫派回應「誰會想處理性侵事情」，因此他認為對方應該只是虛張聲勢，更喊話小紅老師不要受影響。

事實上，事發至今小紅老師透露，受害者人士人數不斷增加，但卻始終未得到NONO一句道歉，僅在臉書發文：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NONO」接著神隱至今近一個月，也未對所有指控做出回應；據悉，北檢將在近期傳喚NONO到案，NONO經紀人表示，交由司法處理，不願再多做回應。

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