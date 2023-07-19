伊內絲庫。（美聯社資料照）

WNBA上周結束明星賽盛宴，紐約自由人隊球星伊內絲庫（Sabrina Ionescu）創下了三分球大賽史上最高得分紀錄，她在27次出手當中只投丟2球，以37分改寫賽會歷史最佳，同樣以神射手名號著稱的NBA勇士頭號王牌史蒂芬柯瑞（Stephen Curry），則向伊內絲庫發起了挑戰書。

自從納入2分彩球後，NBA三分球大賽單輪最高成績，由2021年柯瑞以及今年哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的31分保持，該年柯瑞以1分之差擊敗康利（Mike Conley），奪下生涯第2座三分球大賽冠軍，但哈利伯頓可就沒那麼幸運，他雖追平得分最多紀錄，但最終在決賽敗給利拉德（Damian Lillard）。

伊內絲庫上演神準戲碼，這也讓柯瑞深感佩服，他透過ESPN和伊內絲庫下戰帖，「她在明星賽周砍下37分，這個問題我們必須解決，誰會是最佳三分球射手。」2016年柯瑞隊友「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）就曾和知名男星凱文哈特（Kevin Hart）在三分球大賽前一對一單跳，尷尬的是，卓雷蒙格林遭到凱文哈特追平，雙方同以12分作收。

日前舉行的美國高爾夫名人錦標賽上，柯瑞不僅打出了152碼（約139公尺）遠的「一桿進洞」，還在生涯一長串的榮譽當中再添成就，拿下個人首座高爾夫名人錦標賽冠軍。柯瑞對陣伊內絲庫，這將會是一代投籃高手之間的對決。