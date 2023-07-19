星宇航空由長榮前董事長張國煒於2018年創辦，2020年1月正式啟航，致力打造「精品航空」形象的星宇備受關注，不過近日有網友好奇「星宇是廉航還是傳統航空？」讓旅遊網紅布萊N直呼「K董聽到應該會氣到高血壓」，網友也掀起討論。

張國煒從小就對飛航有興趣，是少數能修理及駕駛飛機的航空業董事長，星宇航空自創立以來就備受外界關注。

臉書擁有64萬粉絲的「機票達人布萊N」昨貼出和網友的對話截圖，一名網友私訊寫下「不好意思能詢問一下，星宇是廉航的還是傳統航空？我都有注意你的文章，但還是不知道星宇是哪一個。」布萊N沒多解釋，僅回「K董聽到你這樣問，他應該會氣到高血壓。」

這篇貼文吸引超過萬人按讚，許多網友留言「接著問『K董是誰』」、「有在看布萊N的文章居然不知道答案，所以他到底看了什麼內容」、「我能感應到K董的三條線」、「這位粉絲，偶爾也請多看新聞啊」、「很多人以為是廉航，我也有朋友問過我，我也是血壓馬上飆上去！」

也有內行網友透露「是精品航空啦」、「K董的定位是精品航空」；還有人笑說「是董事長開飛機的航空公司」、「小兒子逆襲航空」、「如果是K董親自駕駛，那麼這班會變成有頭等艙的感覺。」