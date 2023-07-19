一名楊姓男子借住友人住處，並與多名男女友人狂歡飲酒，未料在場一位17歲少女喝到爛醉，楊男見少女無力抗拒，竟伸出鹹豬手撫摸胸部與指侵，少女當場嚇醒，發現楊男逃離現場，立刻報警處理；桃園地院審理後認定依乘機猥褻罪，判處有期徒刑10月，可上訴。

根據判決書，楊男與多名友人及被害女子小美在友人住處房間飲酒，直到隔天清晨5時許，楊男在房間見到小美醉倒在床鋪上，竟將手伸入小美衣服內揉胸部及下體，但是小美當場感覺身體遭人撫摸醒來，楊男立刻逃離房間，小美則立刻打電話報警處理。

小美向警方控訴，楊男用他手伸入衣服內觸碰和揉胸部，隨後又用手指頭進行指侵，當下雖然想辦法推開他，告訴他很痛、不要，但是卻因為酒醉沒有力氣去推開他

法院將小美內衣送往刑事局鑑定後，卻沒有辦法在小美胸罩及下體處採得完整的楊男DNA，。

但法官調查後，認為楊男趁女方飲酒後癱睡在床，無意識、不能抗拒之際猥褻女方，極不尊重女性身體自主權，但念及楊男剛成年，審理時坦認犯行，犯後態度尚可，判處有期徒刑10月，可上訴。

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