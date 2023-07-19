在台發展的日籍導演、演員北村豐晴，遭指控在拍攝電影《阿嬤的夢中情人》期間，要求實習生當女主角安心亞的替身，並在其中一場女主角裙子爬牆要落地時戲，要求擔任替身的實習生脫褲子，「不然這樣實在是很難看光。」而10年前安心亞就曾在記者會上透露是本人「露內褲」，當下非常尷尬，而導演北村豐晴還在旁補充：「心亞一定是草莓味，香香的嘛！」

早在10年前宣傳《阿嬤的夢中情人》時，安心亞就曾在記者會上被問到「露內褲」的場景，她當時再三強調：「是我本人露內褲，不是替身！」透露安全措施就是「一口氣穿上6、7條內褲。」安心亞也表示，拍攝當下除了尷尬，也只能力求不動，就怕碰到藍正龍，藍正龍也說拍攝時腦袋中想的全是「原來導演沒跟我開玩笑！」被問到如此親密接觸，是否會聞到尷尬的氣味，北村豐晴則主動回應：「心亞一定是草莓味，香香的嘛！」

而近期控訴被性騷的女實習生也透露，把她叫過去問：「能不能把褲子脫了？不然這樣實在是很難看光」。女實習生看到整個劇組都在等她，只好回梳化間，打算跟服管討論換一件比較薄的褲子。她一進梳化間，女性製片助理、場記、服管都衝了過來，憤怒地說：「不要脫！不要理他！」這時，她才發現「原來導演的指令是可以違抗的？原來不是我拖慢了拍攝進度？原來有些事情比電影拍攝更加重要？原來替身身體的使用是有限度的？」。

事實上，北村豐晴在日本出生，大學就讀國立台灣藝術大學電影學系畢業，之後也在台灣影視產業發展，並在2010年把家人都接到台灣生活。不過他最後一部電影導演也是《阿嬤的夢中情人》，近幾年都拍攝電視劇，最近期作品是戲劇《茁劇場－綠島金魂》和《婚姻結業式2》。

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