金管會為瞭解金融業是否落實「公平待客原則」，今年續對36家銀行、9家大型綜合券商、21家其他綜合券商、21家壽險及19家產險公司進行書面評核，檢視2022年落實情形，並已完成評核作業。

相較於去年公布前25％業者，此次擴大評核結果揭露範圍、分二級距公布，第一級距為前25％業者、第二級距為前26～50％業者，並維持表揚前25％業者及頒發最佳進步獎，今年由渣打銀、台中銀證券、元大人壽及第一產物等4家獲得最佳進步獎。

法務處處長徐萃文指出，4家因較上次受評顯著進步、加強落實公平待客而獲得最佳進步獎的業者，相關具體進步優良事蹟包括設計公平待客十大原則指標燈號作為公平待客風險監控機制，董事會提出發生頻率高的缺失建立處置措施、並實施制度化管理等。

金管會2019年起舉辦公平待客評核迄今已為第5度辦理評核，據統計，共有合庫、台灣匯豐、土銀等3家銀行，及國壽、中壽2家壽險業者連3年入榜前25％業者，兆豐證、中信證、玉山證、合庫證等4家券商連3次入選前25％業者。

徐萃文指出，公平待客原則中較有改善空間的是「注意與忠實義務」原則，包括銀行臨櫃未清點鈔券與核驗真偽、一定金額匯款案件未依規填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」，及證券商未妥善處理客戶個人資料、代客戶決定委託帳戶等缺失，將於日常監理加強督導。

而此次共有7家銀行、4家壽險、4家產險及6家券商落於公平待客評核排名後20％的後段班。對此，保險局及證期局將要求後段班業者在2個月內提出改善計畫，銀行局則要求業者在今年底前提出改善計畫。