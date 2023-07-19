2023 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎，選出共13家機構及產品技術，「產業金質獎」獲獎名單分別為保瑞藥業、長聖生技、啟新生技、利統；「潛力標竿獎」獲獎名單分別為：中裕新藥、安基生技、長佳智能、和康生技；「產業創新獎」則是由亞果生醫「超臨界二氧化碳平台技術於再生醫療產業之應用」、晉弘科技「赫羅斯拋棄式鼻咽內視鏡」、博晟生醫「舒效切自體脂肪前驅細胞收集套組」、正瀚生技「永續型農化產品-Radiate NEXT」、葡萄王生技「機能性植物乳桿菌 GKM3」獲選。

吳忠勳理事長表示，生物產協年度舉辦「Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」，安排於BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會同步舉行頒獎典禮及發表，並蒙總統接見勉勵，肯定已有卓越發展之公司，並挖掘深具潛力之明日之星，期藉此帶動生技產業能量。過去獲獎企業均有極佳表現，具備國際競爭及市場拓展之實績實力，每年也能從參選及獲獎名單中，讓國際看見台灣生醫產業發展趨勢，見證產業多元發展，及優異的創新研發成果及實力展現。

獎章委員會召集人、臺北醫學大學張文昌董事長指出，傑出生技產業獎希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，由獎章委員會召集15位國內產官學研專家學者成立評審團，依個別獎項之重點標準進行評審與討論，歷經嚴謹的評選過程，最終共13家機構及產品技術脫穎而出。獲獎廠商將於下周即將登場之「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」活動中，由政府首長頒獎，公開表揚；大會並於主要議程中安排獲獎之傑出生技廠商發表會，期藉由盛大國際展會平台，分享其成功經驗、創新技術等，擴大優秀企業之國際曝光度，百尺竿頭，更上一步。