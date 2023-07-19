汽機車駕駛3公尺內不讓行人加重罰6千元的新制6月底上路後，爭議不斷。近日一名網友目擊，有位推著嬰兒車的媽媽在過馬路，汽車已經禮讓，她卻秒拿出手機對著汽車錄影示警，貼文一出不少網友感嘆「何必這樣對汽車駕駛呢？很挑釁」。

原PO昨天（18日）在臉書「爆廢公社二館」貼出一段12秒行車紀錄器的畫面，事發地點在台北市大同區長安西路與延平北路交叉路口，畫面中可看到一名推著嬰兒車的女子要過馬路，同時有輛白色轎車也開過來，看到有行人後馬上禮讓，但這時女子像拔槍一樣，快速從口袋裡掏出手機對著汽車駕駛拍，不看路也不加快腳步通過，直到過完馬路才收手機，讓原PO看傻眼「拿手機的速度好快」。

媽媽過馬路「秒抽手機警示」汽車禮讓卻被挑釁。(翻攝自爆廢公社二館)

媽媽過馬路「秒抽手機警示」汽車禮讓卻被挑釁。(翻攝自爆廢公社二館)

媽媽過馬路「秒抽手機警示」汽車禮讓卻被挑釁。(翻攝自爆廢公社二館)

女子都通過汽車了還在拍駕駛。(翻攝自爆廢公社二館)

影片曝光後，吸引超過6千人觀看，不少網友看完影片後留言：「傻眼欸，看了很討厭」、「我還她要拿槍出來勒」、「已經讓她了，是在拍啥？」、「挑釁，被撞也是活該」、「看起來車子明明就有要讓停的意思，不懂此舉意義何在」、「真的要說，她也是從待轉區違規走過去斑馬線的啦」。

但也有人表示，「很好啊保護自己 」、「這招我要學起來」。