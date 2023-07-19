一名男子表示，參加高考考試後，基於個資疑慮，想把貼在桌上的名條撕除，但又怕會被扣分，好奇問是否可行？貼文釣出不少過來人說，撕考場桌上的名條是有意義的，象徵把自己帶出考場，有保佑自己上榜的意思，因此不少撕除的網友都有上榜，讓人直呼太神奇。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，若高考考完，監考老師也離開考場，再把貼在桌上的名條撕除帶走，他好奇這樣的行為是否會被扣分？「因不想讓他人看到我的名字，不確定主動撕除好嗎？」

貼文引網友留言，不少過來人說名條是可以撕除的，且撕下來的都有上榜，「撕掉名條的象徵意義在於『再也不用回來』，給各位參考」、「只要有撕都剛好上榜，不知道湊巧還怎樣」、「撕下來的幾次都有考上」、「我自己聽到的是『把你自己帶出考場』 ，有上榜了就不用再回來考了的含義」、「監考老師還要我們撕下來，不過撕名條是保佑自己上榜喔！覺得或許有效？至少我就上榜了」。

另也有網友說，考場相關人員也會再貼上新的，因此撕除沒有任何問題，「可以撕下來不用擔心哦！不然下個考試也是工作人員要撕掉再貼新的，我也有撕下來當紀念」、「放心不會有問題，我有問過可以」。