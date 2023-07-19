曾入圍金馬獎最佳攝影的周宜賢，昨(18日)遭曾在電影《阿嬤的夢中情人》擔任實習生的蔡姓女子指控，曾趁著醉意試圖性侵她，並曬出提告單，對此，周宜賢火速在臉書回應此事，導演蔡崇隆則再次發文：「想要我公布更直接的，你才能想起來嗎」周竟然意外刪文。

周宜賢針對女實習生的指控，直接在臉書做出回應，他指出內容太多記憶主觀的扭曲跟情節渲染，忍不住直呼：「我嚇傻了，這指控太恐怖了」，向外界喊話：「我希望大家先不要只看單方面沒有證據的說詞就下斷論，請給我一點時間讓我整理我的思緒，讓我證明這一切不是她單方面說的那個樣子」。

導演蔡崇隆PO文暗指還有內幕未被揭發。（圖／Tsung-lung Tsai臉書）

對此，身兼導演及中正大學傳播學系副教授蔡崇隆，轉發周宜賢該則PO文並公開發聲：「我建議加周先生臉友的朋友，可以勸告他明天馬上主動到新北市三峽分局到案作筆錄，並把他自己的版本提出來訴諸社會公評」，接著向周宜賢喊話：「不要隨便說別人是主觀扭曲和渲染，當事人的指控已經很含蓄了」，更撂下狠話：「想要我公布更直接的，你才能想起來嗎？」意謂還有未爆彈未被揭發。

周宜賢目前已將PO文刪除。（圖／周宜賢臉書）

未料，周宜賢隨後關閉留言，並將該PO文刪除，讓網友留言怒斥：「關留言到底什麼爛咖？截圖只能證明趁機性交事證明確」、「他也知道他自己做的事很恐怖欸？現在還死不認罪的人渣」、「周宜賢先生剛剛刪文了」，蔡崇隆也回覆網友：「沒關係，剛剛不小心有截圖」。

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