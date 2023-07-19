華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑強調：「我們誠摯感謝英特爾對華碩的信心，相信我們能夠引領NUC系統產品線的發展，攜手強化迷你PC的未來，擴大在AI和AIoT領域的發展，並致力為NUC系統客戶提供卓越的產品和支援。」

根據擬定中的合約，華碩將取得Intel NUC系統產品線設計的非專屬授權，製造並販售第10代至第13代NUC系統產品，並進行未來產品設計的開發。華碩亦將成立全新「NUC事業部」，持續為Intel NUC系統客戶提供產品與支援。

英特爾副總裁暨客戶平台解決方案事業群總經理Sam Gao表示：「英特爾的NUC團隊致力於提供獨一無二的產品，推動超小型電腦的市場創新。隨著英特爾的策略調整，首要任務是確保客戶和合作夥伴能夠順利交接，協助生態系合作夥伴持續推動NUC系統產品的創新和成長。期待華碩持續提供優質的產品和服務，為英特爾的NUC系統客戶提供完善的支援。」