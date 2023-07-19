iPad可能是導致去年CH-47D直升機墜毀的元凶

去年7月一架民間公司營運的CH-47D契努克（Chinook）直升機在愛達荷州薩門-夏利斯國家森林（Salmon-Challis National Forest）執行救火任務時不慎墜毀，導致機組員全部喪生。美國運輸安全委員會（NTSB）最近的調查結果顯示，他們發現了可能導致直升機墜毀並導致駕駛喪生的「驚人」資訊，而這起墜機事故的原因可能是一台iPad平板電腦。

綜合外電報導，根據調查報告，墜機的直升機隸屬ROTAK直升機服務公司，當時它正在薩蒙河（Salmon River）上執行裝水任務，這時直升機突然逆時針旋轉，並在13秒後墜入河中，而調查人員從河裡打撈出的iPad上發現了3處明顯刮痕和嚴重的彎曲。41歲的正駕駛海耶斯（Thomas Hayes）和36歲的副駕駛伯德（Jared Bird）當時雖然獲救，但最後都傷重不治。

NTSB雖然還沒有公布最後的調查結果，但根據調查人員進行的一連串研究發現， iPad若不慎掉落在副駕駛座，正好會卡在踏板調節桿與腳跟滑動支撐元件之間。這導致副駕駛無法操控直升機。而最有可能的，就是iPad卡住用來向左偏航的踏板，以致無法重新置中，進而導致直升機逆時針旋轉。然而，副駕駛未能及時撿起iPad，才導致這起悲劇。

報導指出，許多飛行員使用iPad，或其他平板電腦來存放航圖、飛行手冊或相關文件，以提高飛行任務的效率，並減少紙張使用。航空安全顧問公司航空保險（Aerossurance）總監伊凡斯（Andy Evans）說，希望這起事故能提醒所有的飛行員，在駕駛時要仔細檢查艙內任何可能鬆動或掉落的物品，並確保將飛行用裝備固定好。

而調查單位則強調，這並不是最後的調查結果，他們會透露相關消息，是想要避免這種狀況再發生。