曾出資替知名導演魏德聖拍攝「賽德克．巴萊」的中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強，拿出當年魏德聖簽發的4500萬元本票，要求付款，但魏否認雙方有債務關係，郭聲請執制執行獲台北地方法院裁准確定。未來郭可以進一步聲請查封等強制處分。

依法律規定，魏德聖如主張本票係偽造、變造者，於接到裁定後20天內，得對執票人向法院另行提起確認債權不存在之訴。如已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195 條規定聲請法院停止執行。

鑫鴻國際投資股份有限公司的負責人郭台強聲請本票准許強制執行，指魏德聖在2021年7月7日共同簽發之本票1紙，付款地未載，金額新臺幣4500萬元，利息未約定，免除作成拒絕證書，到期日未載，詎於2022年11月30日經提示未獲付款，為此提出本票1紙，聲請裁定強制執行。

台北地方法院一審裁定魏德聖在簽發之本票內載憑票交付郭的4500萬元，得為強制執行，魏德聖擔任負責人的果子電影有限公司提起抗告及再抗告。

魏說，中影公司及果子電影就電影賽德克巴萊製作案，在2011年5月20日簽訂買賣契約書，約定由中影公司給付果子電影4億191萬2100元作為享有電影賽德克巴萊部分著作權之對價，惟中影公司並未支付足額價金，而本票金額皆已投入電影製作費。

魏稱，電影賽德克巴萊製作完成時轉讓部分視聽著作權予中影公司，雙方間債權債務關係已經清償消滅，長年來該電影權利及發行收益亦由中影公司行使及優先收取，獲利頗豐。

魏說，不料，中影公司竟趁其拍攝影片忙碌之際，要求其簽發系爭本票為相對人提供擔保，他簽發系本票乃迫於中影公司帳務要求，並非將系爭本票作為支付債務款項之票據工具，也並無債權債務關係存在，請求廢棄原裁定，但遭北院合議庭駁回。