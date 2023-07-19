天氣炎熱令人心浮氣躁，一名統包分享，最近去工地不小心吵到師傅睡午覺，讓師傅很生氣，當場就說不做了，讓他超內疚，覺得很對不起那個工班，並大嘆現在好師傅難找，引起網友討論，兩派人戰翻。

一位統包日前在臉書粉專《宥駐泥作》上發文表示，他中午到工地巡訪的時候，意外吵到師傅睡午覺，結果師傅勃然大怒，最後就不做了，害他整個下午都很內疚，也覺得很對不起這個工班。

原PO表示，相信每一位做工程的人都遇過師傅說不做就不做的狀況，甚至有時候一點理由都沒有，不過現在師傅很難找，以前是10個師傅搶一個設計師為了拿到工程，現在是10個設計師去搶一個師傅，因為好師傅難尋。

貼文引起討論，部分網友認為師傅說不做就不做，脾氣也太大了，就算技術再好也慢走不送。「這種師傅說走就走的，不管他技術多好，慢走不送」、「現在師父很缺有的人的尾巴就翹起來了」、「被吵到也沒必要那麼生氣吧？」

但也有網友表示，現在工地師傅很少，天氣又很熱，一大早起來努力拚到中午可以休息，還要被吵醒誰不會生氣？「拚了一個早上，要維持一整天的流汗工作，午睡蠻重要的」、「中午吵其他工班真的是大忌」、「天氣炎熱大家的心情難免心浮氣躁」。