證期局表示，美股四大指數17日齊揚，但亞股18日跌多漲少，台股加權指數下跌106.38點、收於17227.91點，跌幅0.61％，成交量4884.99億元。同日亞股以日本上漲0.13％獨強，新加坡、上海、韓國、香港分別下跌0.11％、0.21％、0.49％、1.94％，台股跌勢相對較重。

不過，證期局指出，今年截至7月17日台股加權指數上漲達22.61％，漲幅僅次於日本的24.13％，優於韓國17.11％、上海3.9％、新加坡0.1％及深圳下跌0.05％、香港下跌1.86％，同時期美國道瓊指數上漲4.34％，台股表現仍位居主要亞股第二名。

日均成交量方面，今年截至7月17日台股加權指數日均成交量為2581億元，雖較去年同期2776億元減少約7.01％，但同期間新加坡、香港、韓國等亞洲其他主要股市日均量均下滑，分別年減17.88％、17.02％及7.27％。

證期局指出，台股截至今年6月底本益比約16.46倍，現金殖利率達3.57％、加計股票股利為3.66％，國內上市櫃公司首季稅前淨利6819億元，上半年營收約18兆元，雖均較去年同期減少12.05％，仍雙創同期第三高。

而截至17日，台股信用交易整戶擔保維持率為184.33％，遠高於130％的追繳門檻。證期局副局長高晶萍表示，目前台股上市櫃公司基本面尚屬穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。