台灣指數股份有限公司公布「公司治理100指數」成分股今年度定期審核結果，新納入的成分股計有台泥(1101)、興農(1712)、光寶科(2301)、大同(2371)、群光(2385)、華建(2530)、根基(2546)、台灣高鐵(2633)、漢翔(2634)、慧洋-KY(2637)、彰銀(2801)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)、王道銀行(2897)、統一超(2912)、信邦(3023)、創意(3443)、晶睿(3454)、台勝科(3532)、欣陸(3703)、南寶(4766)、和碩(4938)、豐祥-KY(5288)、上海商銀(5876)、啟碁(6285)、樺漢(6414)、研揚(6579)、力積電(6770)、鈺齊-KY(9802)、寶成(9904)等30檔股票，這項審核結果將於7月19日生效。