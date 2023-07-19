YouTube網路節目《木曜4超玩》憑藉「一日系列」主題爆紅，不過近期《木曜4》的影片點閱似乎不太理想，隨後竟爆出團隊集體離職傳聞，而關鍵製作人陳百祥也證實消息；昨（18）日《木曜》官方發出聲明道歉，並宣布暫停直播；對此，身為主持人的Kid（林柏昇）首度回應。

《木曜》昨（18）日於官方IG發出聲明致歉「木曜4超玩要暫停星期四晚上在YouTube的直播前直播以及麥卡貝平台的直播節目。最近發生人事變動，我需要時間想出最好的直播對策，也不應該讓邰哥、Kid、坤達，溫妮、泱泱與瑪利亞在第一線去面對跟他們無關的風波，這是我現階段能做的最好決定了」。

對此，根據《三立新聞網》報導，Kid表示，目前已知直播暫停，但其他拍攝照常，至於主持人之一的坤達，先前也透過經紀人針對集體離職事件回應，坤達近期都照常錄影，自己沒去參與現場，至於團隊中人員、氣氛毫不知情。

事實上，《木曜4超玩》因「一日系列」主題爆紅，其中「一日市長幕僚」更是將《木曜》推向高峰，但近期影片點閱率逐漸下滑，就有粉絲點出淚點是日本旅遊單元「少年週刊」，認為「完全沒主題、沒目的、沒節目規劃、主持人沒互動，然後一直喊好久沒出國喔，好漂亮、好好吃，到底誰會要看這個？」如今再爆出集體離職消息，讓許多粉絲相當錯愕。