女星熊熊（卓毓彤）昨(18日)閃電宣布和多年前的前男友復合閃婚，兩人早在今年2月14日登記，未來目標生2到3個小孩。而熊熊多年前曾和張立東傳緋聞，3年多前爆懷孕時，也傳出過孩子的爸是張立東，但被否認，昨聽聞熊熊結婚，張立東回應淡定，承認很早就知道此事，可見兩人未交惡。

熊熊3年多前被拍到和特斯拉男過從甚密，同時間又傳出懷孕訂婚，但有傳往熊熊在和特斯拉男交往前曾與張立東交往，精主可能是張立東，但當時張立東嚴正否認，強調：「我不是爸爸！」。據《三立新聞網》報導，張立東昨忙錄影，第一時間婉拒回應熊熊結婚消息，稍晚才透過經紀人表示：「真的很替她開心」。

張立東透露，其實幾個月前參加二手拍賣活動就聽說此事了，可見兩人就算真的有交往過，至今還是關係不錯。今年3月兩人還一起上《小明星大跟班》，回憶有年一起主持尾牙，張立東回家後整理包包時發現出現一大袋沒看過的東西，打開來才驚見是內衣，張立東大笑表示：「而且是加大版的喔！」

而熊熊渾然不知內衣不見，隔天看到張立東的訊息才發現內衣在別人家，後來約交還內衣時，熊熊更大方讚賞張立東的貼心，說他還特別用不是透明、看不到內容物的袋子裝起來，放在警衛那邊請熊熊去取，避免女方尷尬。