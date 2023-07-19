横田慎太郎さん死去…？嘘だろ？



いくら脳腫瘍が再発したって言っても自分と同い年。きっと克服してくれると思ってた。



引退試合でのこの奇跡のバックホーム

あまり野球に興味無い母ですら泣いてたこのシーン。



また奇跡を見せてほしかった。

ゆっくり休んでください。ありがとう横田さん。 pic.twitter.com/WcNgsG9Qqc — k a z u m a (@kazutan__1220) July 18, 2023

曾效力日職阪神虎的外野手橫田慎太郎，在日本當地18日早上5點42分，因腦瘤不幸離世，得年28歲，橫田慎太郎在日職一軍沒有留下太多出賽紀錄，不過他曾在2015年來台參加冬季聯盟，曾夯出一發全壘打。

橫田慎太郎在2013年日職新人選秀會當中，以第2指名加盟阪神虎，展開職業生涯，橫田慎太郎起初於二軍磨練，2015年隨著阪神隊友岩貞祐太、陽川尚將等人來台，參加亞洲冬季棒球聯盟，在一場交手韓職聯隊的比賽中，橫田慎太郎貢獻石破天驚三分炮，幫助日職聯隊以14比9轟垮對手。

冬盟拿出優異表現，阪神虎決定在2016年開季將橫田慎太郎拉上一軍，擔任開幕戰先發2棒中外野手，成為時任監督金本知憲掀起新變革的代表選手之一，正當橫田慎太郎準備活躍於一軍舞台，隔年卻持續出現不明原因的頭痛，隨後便診斷出患有腦瘤，住院治療後症狀雖一度緩解，但打擊方面仍受視力模糊影響，於2019年宣布於二軍退休，當時橫田慎太郎還在引退比賽中上演外野長傳阻殺。

退役後，橫田慎太郎跑遍各大醫院進行演講，並更新自己YouTube頻道分享生活，他曾透露自己在治療過程中嚴重掉髮，遠從鹿兒島來的爸爸也不甘自己受苦，也將頭髮給全部剃除，「想到那個畫面真的很難過，父母回去的時候，我會自己一個人偷偷大哭。」令人扼腕的是，今年3月橫田慎太郎轉移到脊隨的腦瘤再度復發，在神戶市的醫院結束了短暫一生。