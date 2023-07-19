民進黨立委陳明文遭爆以兒子陳冠廷名義貸款1億元蓋養豬場，引發軒然大波，「司法改革黨」黨主席張靜律師、資深媒體人黃越宏日前赴最高檢察署向檢察總長邢泰釗告發陳明文、陳冠廷、農委會承辦人、竹崎鄉農會總幹事涉嫌圖利、背信等罪。最高檢19日已將告發狀轉請台灣高檢署發交相關地檢署依法偵處。

據了解，最高檢初步檢視告發內容，認為本案包括嘉義地檢署、台北地檢署等多個檢察機關均具有管轄權，基於統一偵查事權，避免引發爭議，認為宜由二審檢察機關台灣高檢署統合、協調偵查作為，因此將告發狀轉交台高檢，請台高檢審酌後依職權發交相關地檢署偵處。

張靜、黃越宏告發指出，立委陳明文於2011年間以新台幣3000萬元購買嘉義縣竹崎鄉山子門段61-3、61-6及61-7地號共3筆土地，該3筆土地原本是舊式養豬場陳明文買下這3筆土地後登記在兒子陳冠廷名下。

但不久這3筆土地先後於2011年11月25日、2022年4月22日及2023年4月21日分別向竹崎鄉農會設定抵押貸款新台幣2500萬元、9200萬元及1900萬元，合計設定抵押貸款1.3億元。

張、黃2人質疑陳氏父子竟能將價值3000萬元土地，貸款1億多元，陳明文雖稱其申貸7280萬元，但不論1億多元或是7280萬元，竹崎鄉農會疑涉特權超貸，陳氏父子更違反《公職人員利益衝突迴避法》，非法申請行政院農業委員會「百億基金輔導」獲得輔助金，涉有官員圖利及違反《公職人員利益衝突迴避法》等犯行。

對此，陳明文發出聲明，指兒子陳冠廷所經營新式養豬畜牧場，貸款均依法令辦理，所獲得補助，也屬於《公務人員利益衝突迴避法》第14條第1項第3款「基於法定身分依法令規定申請之補助」規定，完全合法，不實指控已逐一澄清。

不過，陳明文反指黃越宏是經法院認證，曾捏造不實內容加重誹謗他的前科犯，他絕對會提告到底。另陳冠廷團隊則回應，指控均非事實，希望有心人士不要濫用司法資源，一切證據皆可受公開檢驗，並尊重司法調查。