●微軟周二收漲3.98%，報359.49美元，再創歷史新高，該軟體巨頭宣布調漲AI版Office軟體價格。微軟在年度合作夥伴大會上宣布，與OpenAI合作、基於生成式AI技術的Office 365 Copilot的企業用戶月費為30美元，較普通版月費22美元調漲約36%。

●輝達（Nvidia）漲2.22%，報474.94美元，再創新高。儘管在這一波AI狂熱帶動下，晶片股王輝達股價已經飆漲逾2倍，但花旗以生成式AI革命帶來的大好機遇為由持續喊買，並將輝達目標價調高100美元，至520美元，甚至看好在多頭環境下，輝達股價可望上看600美元。

●摩根士丹利（Morgan Stanley）大漲6.45%，創下2020年11月9日以來最大單日漲幅。大摩旗下財富管理業務增長，抵消了交易收入減少，上季整體業績表現優於市場預期。

●美國銀行（Bank of America）漲4.42%，受惠於貸款利息收入增加，以及投銀和交易業務優於預期，其上季獲利超出市場預期。

●紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）第二季獲利意外強勁，股價收漲4.11%。聯準會升息帶動其貸款利息收入成長。

●PNC Financial上漲2.51%，其第二季淨利息收入（NII）成長15%，整體獲利表現超出市場預期。不過，該銀行以借貸成本升高可能開始對貸款需求造成壓力以及可能需要提高存款利息吸客為由，下修全年NII目標。

●Charles Schwab飆漲12.57%，在標普500指數成分股中表現最佳。該券商上季獲利跌幅小於市場預期。