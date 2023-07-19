81歲龔姓老翁17日到郵局要解除200萬元的定存且匯款，行員察覺有異，詢問之下龔翁表示自己的金孫要結婚了，於是想貢獻200萬元讓他買車買房，行員一聽是詐騙手法，馬上報警處理，沒想到員警到場打給龔翁女兒，女兒驚訝的回答「小孩才剛上大學而已，連女朋友都沒有，怎麼可能會結婚！」，經員警勸說下，龔翁成功守住200萬老本。

龔翁接到詐騙集團電話，表示自己是龔翁的孫子，準備結婚了，但卻缺錢買車買房，視金孫如寶的龔翁連忙跑去郵局，想要解除4張50萬元的定存，行員詢問之下，發現龔翁若解除定存老本會只剩6萬元，但龔翁堅持要匯款，行員才報警處理。

警方到場後，要求龔翁打給孫子確認，龔翁卻一再以孫子很忙推託，最後員警打給龔翁的女兒確認，女兒不敢置信地表示「小孩才剛上大學而已，連女朋友都沒有，怎麼可能會結婚！」馬上揭破詐騙集團的手法，守住龔翁的200萬元老本。