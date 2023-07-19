「2023台南夏日音樂節-將軍吼」7月22、23日在將軍漁港開唱，警方公布相關管制措施。（警方提供／張毓翎台南傳真）

「2023台南夏日音樂節-將軍吼」7月22、23日在將軍漁港開唱，活動兩天11時起至22時，警方在漁港周邊道路及煙火施放區實施管制，鹽興橋以東至台61線將軍交流道，嚴禁路邊停車；此外，煙火施放時，台61線上嚴禁逗留觀看。

台南市政府舉辦將軍吼邁入第12年，疫情解封下，正值暑假周末期間，預計將吸引大量觀光旅遊人潮。

自鹽興橋進入將軍漁港設置有5處汽車停車區、3處機車停車區，可容納4550輛汽車、2900輛機車，現場均有員警及義交引導指揮。會場設有馬沙溝線及青鯤鯓線接駁車，接駁停車民眾至會場入口處。

學甲警分局表示，鑒於日前嘉義市廟會活動發生不明爆炸事件，市警局刑事鑑識中心結合學甲分局在活動期間加強現場勘察與偵檢，並向保安警察第三總隊申請2隻偵爆（緝毒）犬，協助進行偵測爆裂物及毒品查緝工作，遏止危害發生。

活動當天，警方成立2組機動應變處理組，以步巡及機巡方式加強會場及各停車區內防毒、肅毒、預防打破車窗竊取財物及聚眾鬥毆等治安事件。散場時，南312線、台61線將軍交流道、台17線為重點路段，將加強交通疏導並啟動燈控管制，請用路人配合。