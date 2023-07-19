2024年總統大選將於明年1月13日舉行，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲與民進黨賴清德等參選人已展開激烈攻防，有最新民調顯示，上述三人以賴支持度最高、柯次之、侯居末；另侯、柯若是整合，有逾5成受訪者認為應由柯出任總統候選人。

據《鋒燦民調中心》今（19）日公布的最新民調顯示，2024年總統大選三名主要參選人中，支持度以賴清德30.2%居冠、柯文哲25.4%，侯友宜則為15.3%。交叉分析後發現，男性選民支持柯文哲的比例高於女性選民，女性選民則相對較支持賴清德；在年齡層方面，50歲及以上選民支持賴的比例最高，其餘年齡層則較支持柯，侯的支持者年齡層以50-59歲選民較多。

該民調也顯示，在不可能投票給賴清德的選民中，有近6成贊成非執政黨組成在野聯盟推出一組候選人，支持柯文哲擔任在野聯盟總統候選人的比例最高，達到37.8%，郭台銘為26.4%、侯友宜則為23.0%。

被問到侯友宜、柯文哲、郭台銘三人，誰不應該堅持選2024總統時，有38.4%選擇郭、28.8%認為是侯，還有10.0%覺得是柯；而若侯與柯整合，有53.3%認為柯該擔任總統候選人，30.2%覺得應是侯擔任總統候選人

另外，國民黨內近期傳出「換侯」聲浪，該民調發現，現階段認同國民黨的選民，有近6成不支持換掉侯友宜。

該調查由鋒燦傳媒股份有限公司規劃，並由台大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問諮詢。調查對象為全國範圍的 20歲以上成年人，自2023年7月11日至7月16日，調查共計執行6天。調查方法採用「混合模式」(mixed mode)方法，結合電話訪問與網路調查。調查電話訪問調查完成1,209份有效樣本，網路調查完成 1,200份有效樣本，合計共完成2,409份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.00個百分點。