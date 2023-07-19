裕隆70周年，也是台灣汽車工業邁入70年，裕隆集團、嚴慶齡工業發展基金會支持台灣學子造車夢想，連續三年支持「FST臺灣盃學生方程式聯賽」，18日於台中麗寶樂園卡丁賽道正式開跑。

裕隆表示，FST臺灣盃學生方程式聯賽為台灣最高規格的大專院校工程賽事，有來自全國優秀學生車隊包括臺大、陽明交大、成大、臺科大、北科大、屏科大，以及清大車隊參加，歷經一年準備，從無到有打造方程式賽車。

裕隆表示，裕隆汽車創辦人嚴慶齡先生在1953年成功造出第一輛吉普車，開啟台灣汽車工業發展的想像藍圖，擘劃台灣汽車價值鏈產業發展。裕隆今年70年，特別擴大贊助力道，現場與同學產業分享汽車業最新產業知識，同時，邀請集團旗下裕隆汽車、裕隆日產、中華汽車等企業聯合策展，展現裕隆70年造車夢想，鼓勵青年投身汽車產業、探索交通革新的無限可能。

裕隆表示，「FST臺灣盃學生方程式聯賽」為國內第一個學生方程式賽車比賽，今年自7月16～18日正式邁入第三屆，參賽的隊伍包括成大、陽交大、臺大、北科大、臺科大共 5 所學生方程式校隊，各校車隊皆拿出籌備一年的車輛前來迎戰。

今年賽事分成「設計文件審查」、「現場檢驗車輛」、「賽道動態競賽」三大項目，比照國際FSAE規則，以機械電力檢驗、傾斜、淋雨、煞車等測試，把關學生製造的車輛安全性，並以計時賽、耐久賽等動態項目，檢視學生工程設計與開發能力。經過兩天半的車輛檢測，18日開放通過安檢的車隊進行動態測試。

FST聯賽賽方表示：「每年賽事對於FST皆是新的突破，也邀請各領域的企業單位一同參與，支持學生車隊能超越自我」。學生賽車隊在台灣發展不易，做一台車除了要有工程知識，還需要跨領域資源整合與技術學習，這仰賴社會與產業的大量實務指導與鼎力支持。引進FSAE國際規則的同時，賽方的目標是陪伴學生車隊成長，同時，鏈結企業加入，為企業、學校、學生三方搭建的交流平台。

嚴慶齡工業發展基金會秘書長陳元龍表示，嚴慶齡工業發展基金會以嚴慶齡創辦人以汽車發展工業的初衷，自1970年代創立到現在，持續連結「產」與「學」，投入培育台灣汽車人才的企業社會責任，支持工業學術發展，過去成立台大嚴慶齡工業研究中心、成大的嚴慶齡工業技術研究發展中心，和陽明交通大學等各大院校長期合作，提供獎助學金支助有熱情的人才，希望讓有夢想的學生，有追逐夢想的能力與實力。

中華汽車副總經理錢經武在產業分享會上與年輕學子交流，此外，集團特別集合嚴慶齡工業基金會以及集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產、納智捷，以及鴻華先進等企業攤位，規劃台灣汽車工業發展70周年策展，現場展示NISSAN X-TRAIL e-POWER、中華菱利電動車E300、eMOVING旗下電動機車以及鴻華Model T電動巴士。