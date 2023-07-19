今年以來台股在AI浪潮推升下持續發燒，加上時序進入配息旺季，台股ETF基金買氣也多集中在相關標的上，近期盤面的人氣也因此多在科技型與高股息ETF基金上，市值型ETF近期人氣相對平穩，不過，由於市值型ETF基金向來以長期穩健的績效與配息為訴求，因此在累積資產上較具有效益，以富邦台50（006208）ETF基金為例，成立12年來均提供穩定的配息且都填息，加上費用率是同類型基金中最低的，若長期定期定額投資，累積資產的效益勝過許多其他ETF基金。

近年來因應國人偏好的投資習性，高息商品席捲投資市場，能夠提供越高配息率的商品越是受到市場歡迎。不過，專家提醒投資人，「配息率不等於報酬率」，高配息率下更要清楚配息的來源，才不會賺了息收賠了價差。目前主管機關要求基金業者必須明確標示ETF基金的配息來源，就是希望民眾清楚自己領到的息收是從自己ETF的本金中配發的？還是從ETF基金投資標的另外產生的利息配發給受益人的？

近期國內台股ETF基金聚焦在進入配息旺季的高股息ETF基金，不過，相較市場多數投資人偏好高配息的商品，其實也有不少投資人對於穩定現金流的需求不高，反而更希望能有累積更多投資本金讓資產快速增值，專家建議就可以選擇長期績效穩健、配息頻率相對低、費用率也較低的ETF類型，像是006208市值型ETF就相對較為適合。市值型ETF強調的是長期透過市值前50大的個股參與台股成長的價值，因此即使短線無法完全掌握市場的主流題材，但是將時間拉長，就可見其穩健的特性反映在績效與配息上，更適合中長期投資。

富邦台50（006208）追蹤臺灣50指數，根據統計，2022全年期間，整體費用率佔總規模比率僅0.24％，較其他36檔原股型台股ETF平均費用率0.68％低。另統計其短中長線定期定額投資績效，可發現近五年定期定額投資報酬率逼近4成，近兩年則因疫情、俄烏戰爭等事件衝擊，定期定額投資報酬僅有4.14％，可見長期投資越能彰顯市值型ETF基金的投資價值。

隨著AI題材持續發酵，台股加權指數衝上萬七後進入高檔震盪，短線更因AI概念股有漲多拉回跡象增添許多市場雜音，對此，富邦台50基金經理人洪珮甄認為，AI題材並非空穴來風，將陸續反映在相關個股的業績表現上，加上電子產業持續消化庫存下以及台美選舉等利多匯集，依舊樂觀看待台股挑戰萬八的實力；不過，仍應密切觀察美國升息的時程以及通膨的狀況，尤其升息後是否排擠到民生需求與消費，將影響到投資市場的資金動能。