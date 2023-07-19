59歲的金馬影帝劉青雲是圈內有名的好老公代表，和女星郭藹明結婚25年，兩人感情依舊相當甜蜜。最近配合電影《掃毒3：人在天涯》宣傳暫告一段落，近日劉青雲就被網友直擊帶著老婆郭藹明在日本出遊，老婆狀態被讚有光芒，而劉青雲幫她拿包的舉動更是讓人覺得貼心。

近日有網友在日本巧遇影帝劉青雲，激動地分享：「居然能在原宿見到市民劉青雲，可惜我在對面車道開車，只能眼巴巴的看著。看著劉清雲和他老婆打出租車（搭計程車），恨不得我的車就是出租車。」只見夫妻倆打扮悠閒，老婆郭藹明身材纖細，露出白皙的手臂與頸部，舉手投足間流露貴氣，模樣年輕的她超凍齡，完全不像55歲。劉青雲則體貼的提著袋子和漁夫帽，這一舉動令網友大讚十分疼老婆，直呼：「太閃了！」

網友捕捉到劉青雲與老婆。(圖/小紅書)

照片曝光後，馬上引起熱議，有人網友建議原Po趕緊掉頭去找劉青雲夫婦，原Po回覆：「我叫了，他（劉青雲）還對我招手了，主要是我不能掉頭，而且車里後排也坐不下。」其他網友也分享自己在香港偶遇劉青雲的經驗：「我在海港城買褲子，看到過他們夫妻。女的（郭藹明）很瘦、很白，一看就不普通，還是有些特別的光芒」。

事實上，劉青雲在1982年加入電視台演員訓練班，出道初期以電視劇為主，代表作品包括《新紥師兄》、《大時代》，90年代後才轉戰電影圈，隨後又出演多部電影作品，甚至入圍17次香港金像獎，獲封3屆影帝，更是公認演技極佳的男演員。