現代人的工作型態偏向靜態，但久坐危害健康至鉅。醫師表示，研究發現，久坐會增加人罹患心臟病、糖尿病、癌症的風險，還與憂鬱症的發生率相關。根據統計，靠勞力工作者的平均壽命會高於整天久坐的上班族。此外，久坐對身體的影響，未必能靠其他時間的積極運動彌補回來。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專表示，人體的結構是為了站立和行走，並非為了長時間久坐。久坐時會壓縮腸胃道、弱化腸胃功能，消化功能差會使人更易囤積脂肪，並提高罹患糖尿病的機率。

他並表示，久坐也會弱化人的大肌群、造成肌肉流失，例如大腿肌群和臀肌等下肢肌肉，進而縮短壽命。同時，久坐會使背肌失去原有的張力，導致駝背或其他脊椎問題。他舉例，久坐的標準配備「滑鼠與鍵盤」，會讓人肩頸過度使用、處於緊繃僵硬狀態。

李思賢表示，根據統計，久坐者的心血管、肺部功能也較差，較易有心血管問題，輕者為靜脈曲張，重者則為靜脈栓塞、心肌梗塞或是中風。

他表示，上述原因被推測就是久坐與癌症的相關性，久坐會提高特定癌症的發生率，例如肺癌、子宮內膜癌、大腸癌。

根據WHO提供的資料顯示，全球有超過80%的青少年活動量不足、近25%的成年人未達建議的活動水平，活動不足會增加20%至30%的死亡風險。要改善久坐的風險，WHO提供了一些建議，例如通勤時多走路騎腳踏車，減少「被動交通」。