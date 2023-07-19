2024總統大選競爭激烈，最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜的支持度為21.29％，與同機構6月份的數據相比雖然略微降低，但若與先前幾份不到2成的民調相比，則是開始回升；民眾黨參選人柯文哲則開始倒退，支持度下跌至28.34％；而若鴻海創辦人郭台銘參選，形成4腳督局面時，墊底的就是郭本人，且支持度未破10％，

據《菱傳媒》今（19）日公布的最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以38.48％的支持度拔得頭籌，柯以28.34%居次，再來是侯友宜的21.29%；與同機構6月做的民調結果相比，賴的支持度略升0.72個百分點，柯支持度大幅降低2.95個百分點，侯則降低0.58個百分點，僅賴有些微的提高。

實際分析，柯文哲主要流失的支持度在30至39歲之間，支持度從上個月的50.75％掉到45.39％，尤其損失此區間的女性支持者最多，從上個月的50.74％跌至39.28％，差距達到11.46個百分點。

至於若郭台銘參選到底，形成4腳督局面時，4位參選人的民調依序為賴清德的38.23％、柯文哲的25.29％、侯友宜的20.39％及郭的9.22％，賴幾乎未受到影響，柯、侯的支持度都略為降低，尤其郭的支持者中，有約3成原先是柯的支持者。

此次調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計與調查顧問，皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年7月12日至2023年7月16日，共計進行5天，當中有效樣本為12464份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.88%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年6月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。