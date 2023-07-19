《性平教育法》正在修法，教育部長潘文忠今天表示，如果是校長教職員工涉及違法教學倫理，後續啟動調查，調查小組成員將全部外聘，讓受過專業訓練的調查員來進行調查。

全國教育局處長會議今天在淡水舉行，對於性平法修法，潘文忠會前接受媒體訪表示，這次修法，將同樣是以學校方式運作的軍警學校及矯正學校納入，這是重要一步。

潘文忠說，性平法的推動將以權勢做為課則或調查的依據，如果是校長教職員工違反教學專業倫理，後續調查小組的成員將全部外聘，由受過專業訓練的人士來調查

此外，潘文忠說，在性霸凌、性騷擾及性侵犯上，過去已有一些準則在規範，這次則提升到法律層次，並以成年、未成年做為分界點。如果是對未成年學生，不管任何理由，老師都不得與他們發展性或性關係。

潘文忠進一步指出，對成年學生，老師若有擔任教學、指導、訓練或分配工作的上對下不對等權勢關係，他們違反專業倫理，未來也會做明確規範。至於後續執行細節，教育部會邀請相關專家團體來討論，整理出一些樣態及參考指指引，供學校參考。