宜蘭市一名87歲老婦2019年間6月下旬因遭虎頭蜂螫致死，其子李男認定慘案發生，理應歸咎宜蘭縣政府人員之失職，因此向宜蘭縣政府提出國賠訴訟。經台灣高等法院最終審理，認為宜蘭縣政府應對路人、附近住家與作業人員採取適當警示，認定縣政府怠於履行警示職務，判國賠喪葬38萬7千元、精神撫慰金100萬元。

根據判決書，2019年6月間，就曾發生虎頭蜂螫人事件，同月29日經民眾向宜蘭縣政府消防局通報，宜蘭市慈航路一座高壓電線槓有虎頭蜂巢，被上訴人農業處派員到場確認危險源存在後，即通知台電公司斷電，以進行蜂巢摘除作業。

未料農業處卻怠於台電公司進行停電事宜，且未於現場設置警示標誌以此警告民眾，導致李男87歲母親於同年7月9日在土地菜園工作時，因誤入虎頭蜂攻擊範圍而遭蜂螫致死。

李男主張，宜蘭縣政府人員確認電線槓上存在虎頭蜂窩，卻未能及時摘除該危險源，亦未進行任何處理，其中包括警戒標誌警告或限制，這才導致母親慘被虎頭蜂螫死，因此憤而向宜蘭縣政府提起國賠訴訟。

宜蘭縣政府則稱，相關捕蜂機關經現場確認後，發現虎頭蜂巢位於高壓電線槓，但冒然摘除憂有觸電危險。待通知台電進行停電後，摘除蜂巢原作業期為6個工作天，經協調後縮短為4個工作天，且排定7月9日晚間進行作業，卻未料當日上午即不幸發生婦人遭蜂螫死之意外。

地方法院、高等法院原採信縣政府主張，認為宜蘭縣政府因為配合台電斷電作業，因此無法現場摘除蜂巢，並認為蜂巢於戶外，客觀上對民眾聲明、身體危害並無急迫危險性，即使在該路段設置警告標誌，亦難認為可必然防止民眾被虎頭蜂叮螫；上訴人請求撫慰金150萬元過高，而李姓婦女本身亦有有過失，因此駁回上訴。

依據行政執行法第36條規定，最高法院認為行政機關為阻止犯罪、危害之發生或急迫危險，而有即時處置之必要，如國家機關符合怠於執行職務之要件，則應負國賠責任。

高等法院後棄原判決，於一審判決指出，宜蘭縣政府應對路人、附近住家與作業人員採取適當警示，認定縣政府怠於履行警示職務，判國賠喪葬38萬7千元、精神撫慰金100萬元。