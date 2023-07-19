該6檔ETF分別為群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、元大中型100(0051)、復華富時高息低波(00731)。

其中群益台灣精選高息ETF(00919)表現，6月宣布首次配息年化配息率11%，如此高的配息率，市場原本尚有疑慮是否能填息，如今20天填息，也讓投資人刮目相看。00919在18日盤中價新高20.46元，最後收盤也站上收盤價20.32元新高，也讓9萬3367位投資人息利雙收。市場法人表示，00919追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，美國聯準會升息將接近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，加上下半年台灣景氣可望從谷底走揚，這時正是外資重新布局的好時點，在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。

儘管整體電子景氣尚未完全復甦，但美國科技股表現仍強，整體台股預料將呈現區間震盪的行情，半導體庫存去化已經告一段落，不過短期需求仍然疲弱，但生成式AI需求大幅成長，有助相關供應鏈的成長，也有助半導體復甦。採預測殖利率選取成分股的高股息ETF、精準卡位半導體比重較高的ETF，表現可期。

00919採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，根據最新前10大成分股計算，7月17日持股股利率達18.8%，6到9月，在此期間將會陸續領到成分股的股息，搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋，法人預估若以此推估，00919具備往後能持續高配息的條件，投資人還是可以留意相關投資契機。