正在羈押的47歲日本男星市川猿之助，涉嫌幫助76歲父親市川段四郎加工輕生，18日被警方「再逮捕」，他偵訊時坦承對媽媽加工輕生，事件引發社會高度關注，有律師就分析，加工輕生罪刑期不長，市川猿之助很有可能因2關鍵被判緩刑，不用入獄。

市川猿之助5月18日被發現和雙親倒臥在東京家中，母親當場死亡，父親送醫急救後仍宣告不治，市川猿之助則撿回一命，他向警方供稱，「全家商量死後投胎轉世，相約重生再當一家人」，但整起事件仍有諸多疑點，市川猿之助父母解剖後，死因和精神藥物中毒有關。

根據日媒《日刊體育報》報導，曾任東京地檢特搜部副部長的律師若狭勝指出，案件涉及親人、考量死者有輕生之意的前提下，就算市川猿之助被起訴對父母的加工輕生罪，他被判緩刑的可能性很高，推測是刑期3年緩刑3年。不過，律師正木絢生則認為，整起事件涉及父親和母親的犯罪事件，加上量刑的關鍵是「死亡人數」，還有市川猿之助對生病的父親的加工輕生行動，也是影響判決的關鍵。

市川猿之助供稱，他讓父母服下安眠藥入睡後，套上塑膠袋、養生膠帶固定，但現場都沒有發現塑膠袋、養生膠帶，市川猿之助表示是他處理掉了，警方則從他住處附近的垃圾場的監視器中，發現他丟棄東西的畫面。目前市川猿之助仍被拘留中。

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