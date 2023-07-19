●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，銀行股令人驚艷，今天上午所有這些銀行發布業績都超出獲利預期，而除了PNC之外，所有銀行都超過營收預期。我很討厭用總是率先公布的大銀行業績來推論市場的其他部分，因為市場已經調降對企業獲利的預測，所以銀行股業績表現總能帶來驚喜。

●FOREX.COM分析師Fawad Razaqzada表示，周二發布的數據顯示美國零售額與工業生產表現乏力，使聯準會升息已經接近尾聲的預期進一步升高，美國公債殖利率下滑，帶動風險資產走高。

●Rockefeller Global Family Office投資長Jimmy Chang表示，分析師一直在下修預測、設定了非常低的門檻來跨過。此外，上周發布的通膨數據給市場帶來信心，認為聯準會的升息周期即將結束。就過往來看，當聯準會完成升息而經濟仍然表現不錯時，市場往往會上漲。這樣的組合創造出所謂的「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）場景，我覺得我們正身處其中。