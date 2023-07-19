立法院將於下周完成《台美21世紀貿易倡議》首批協定審查，行政院長陳建仁今日專案報告5大議題，指協定在關務上力求加速通關，塑造友善投資環境，但在野質疑未見關稅優惠和損益評估。對此，陳建仁指出，根據WTO估計，關務行政及貿易便捷化比關稅更重要；他也透露美國參議院已通過首批協定審查，盼立法院能盡快通過。

《台美21世紀貿易倡議》首批協定聚焦5大議題，分別為其中關務行政及貿易便捷化為優先談判項目，良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等。根據立法院規畫，今日專案報告結束後，20日、21日送交外交及國防、經濟、財政等6個委員會聯席審查並詢答，預計24日完成審查。

針對在野批評首批協定未見關稅優惠，陳建仁指出，「這是不太了解貿易協議的關係」，根據世界貿易協定（WTO）估計，只要關務行政及貿易便捷化，即可節省3到5％的成本，實際上比關稅更重要。

陳建仁指出，因此政府在本次倡議中加強關務行政和貿易便捷化，目的是使得台美貿易能夠互惠；他也趁此機會報告好消息，當前美國參議院已經通過21世紀台美貿易倡議協定，也希望立法院臨時會能盡快通過協定。

此外，陳建仁報告指出，台美簽署協定是為雙方建立基礎，以因應更多貿易與投資的挑戰及機會，未來還有7個更具挑戰的議題需要協商，行政部門將妥善準備，並與立法院及各利害關係團體充分溝通，持續為強化我國經貿能力及保障經濟安全共同努力，爭取最大利益。

陳建仁說，美國是台灣重要且關鍵的貿易及投資夥伴，台灣也以簽署雙邊自由貿易協定作為最重要經貿政策目標，但在2020年以前，由於台灣仍有若干措施未與國際規範完全接軌，美國及其他夥伴對於與台灣簽署貿易協定始終存有疑慮。

為跨出關鞬一步，陳揆說，蔡總統在以維護全民健康為首要考量的情況下，處理長期沒有得到解決的貿易議題，建立豬肉萊克多巴胺安全的殘留容許值，面對民眾的疑慮，政府也公開及誠懇與公眾討論，提供客觀的分析及資訊，最終在公投中獲得高達410萬票支持，使台灣得以推動基於國際規則且更加開放的貿易，我國後續在去年2月也參考世界上多數國家的作法，解除日本福島食品進口禁令，以實際的作為宣示我國願意採行符合高標準的國際規範的決心。

陳建仁說，台灣面對及處理經貿問題的果決及能力，獲得美國國會對台灣的高度支持，台美貿易協定在談判過程中完全公平、對等，協定是雙方的共同承諾，對雙方有相同的拘束力。在談判過程中，為完備協定的架構，雙方同意在協定中納入「前言」、「初始條款」、「最終條款」等架構性章節，雙方也同意未來可經由協商增列新議題，使本協定可以繼續擴充及成長。

陳建仁表示，行政部門在談判過程一直秉持以主動公布談判進程及內容，本協定更創我國經貿談判的首例，在協定簽署前的2個月就公布第一階段5項議題談判的重要內容，也在協定簽署前2周即公布文本。在啟動倡議、正式展開談判時均發布新聞，在兩次實體會議的會前及會後，也主動以新聞稿說明談判情形與重點。

在公眾溝通部分，陳建仁說，行政團隊主動拜會各產業公協會，了解業者的需求及建議。另外，各單位在談判前均主動向專家學者請益，以使我方的革備能更周全。在媒體部分，行政機關適時就協定進展、內容等向不同媒體作詳盡說明。在談判過程中，相關部會曾2度應邀至立法院外交國防委員會進行專案報告，並應各黨團以及個別委員的要求，以口頭或書面方式說明談判進度及回應委員的詢問。

陳建仁說，協定生效後，將成為台美經貿往來具有法律拘束力的完整架構，也奠定未來洽談完整貿易協定的基礎。另一方面，本協定涵蓋CPTPP、美墨加協定(USMCA)等高標準貿易協定的重要內容，彰顯台灣符合且能遵守高標準，是可信賴的貿易夥伴，為台灣與其他國家洽簽貿易協定帶來示範作用，有助參與CPTPP等區域經貿協定。