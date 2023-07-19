網紅「小紅老師」指控藝人NONO性騷，更爆出受害者多達25位以上，對象甚至包括未成年少女，日前到北檢提告，但她昨天爆料事後收到恐嚇私訊「你敢告NO哥，就有人敢處理你」，「天道盟太陽會的人會去處理你」，她並將對話公開並發表「不自殺聲明」：對此，台北地檢署19日表示，NONO性騷及相關案件，檢方都會依法偵辦中。

「小紅老師」18日收到私訊，對話中可見對方警告她「天道盟太陽會的人會去處理你，已經接了，價錢也談好了」，「你自己就那麼乾淨嗎？你敢告NO哥，就有人處理你」。

「小紅老師」也發出「不自殺聲明」宣告「在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查」也呼籲網友看完此聲明後，若近期或將來發現此帳號不再上線，請幫她討回公道「筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量」。她並已向警方報案。

台北地檢署日前已分「他字案」偵辦，把NONO列為被告，並指派婦幼保護專組檢察官調查。

北檢表示，偵辦過程會妥適保護被害人權益，包括減少重複訊問被害人，做好詰問時的保護措施，避免被害人在司法偵審過程遭受到二度傷害。