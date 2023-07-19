被封「最美里長」、「永和IU」的新北市永和區永福里里長陳紫渝，近日被周刊拍到疑熱戀涂姓員警，不只在車上卿卿我我，還一起到旅館開房2小時。陳紫渝年初受訪時，透露單身中，第一眼會先注意異性的眼睛。

陳紫渝今年1月接受《網路溫度計》專訪時，表示最喜歡的明星是班奈狄克，因為他演《福爾摩斯》的時候很帥，理想型也是班奈狄克，笑問：「會很過分嗎？」至於會先注意異性的哪個部位？她秒回：「眼睛」。外型甜美、可愛的陳紫渝，被很多網友叫老婆，對此陳紫渝靦腆地回應：「很新鮮。」而專注衝刺事業的她，堅稱目前沒有男友。

事隔5個月，陳紫渝被拍到與涂姓員警疑似熱戀ing，無論等紅燈、車內都能看到兩人的關係匪淺，更別說一起開房2小時，若陳紫渝先前受訪時確實單身，與員警的關係才開始萌芽而已。據悉，男方任職於新北市警察局永和分局秀朗派出所，永福里就在他的轄區內，與陳紫渝有地緣關係。

陳紫渝更早之前曾透露擇偶條件為「有魅力、乾乾淨淨、黑頭髮」，個性方面要誠實，絕對不能說謊；她也表示自己開心時會哼歌，生氣時話很少，希望男友在她生氣時不要打擾。