安卓陣營啟動反攻，三星將於7月26日舉辦Samsung Galaxy Unpacked 2023發表會，預計發表 Galaxy Z Flip 5系列，三星行動通訊事業部負責人盧泰文博士今日發表專欄發表看法，他認為，摺疊手機裝置厚度增減幾毫米，乍聽之下差異不大，但摺疊手機每減一公克、一毫米都是工程突破，也將造福用戶。

盧泰文於2022年接下新任務，擔任三星行動通訊事業部負責人並率領企業設計中心。他說，工程師生涯讓我學到精湛設計與創新技術之間密不可分。此新角色促使我深入思索設計、工程與研發如何發揮綜效，實現顛覆以往的體驗。在設計團隊協助下，我潛心鑽研三星設計策略，尋根溯源同時擘畫未來。

盧泰文說，在將近30年後的今天，有感於人類互動瞬息萬變，我們對此更加堅定。相較於技術實力展現，用戶更重視有意義的連結。我們將三星設計哲學濃縮為三大要素，每一項皆以用戶為中心：三星產品須為必要、創新且和諧。

必要的設計以明確目的和日常便利使用為優先。創新的設計強調原創性，並以嶄新且獨特的方式表達設計目的。和諧的設計確保所有元素相互配合達成整體目標，同時兼顧社會、環境與倫理價值。

以摺疊和展開的智慧型手機為例，盧泰文說，動作看似簡單，但為了讓用戶輕鬆開闔，必須層層聚焦，找出真正必要且直覺的設計。極簡流暢的外型結合經特殊設計的鉸鏈，彰顯三星對於必要設計以及內在美感的承諾。

三星為摺疊手機人體工學樹立新標竿。裝置厚度增減幾毫米乍聽之下差異不大，但摺疊手機每減一公克、一毫米都是工程突破。這全仰賴頂尖工藝與熱忱。只要調整適當，將大大造福用戶。正因如此，三星再度挑戰創新技術，打造比前幾代裝置更輕薄的新一代摺疊手機。

三星摺疊機因使用者的個人化體驗而完整。其搭載三星Galaxy靈活的相機體驗，讓所有人更盡興地展現自我。使用者能免手持捕捉最完美的角度。而媲美個人電腦的多工體驗則將生產力推向新境界。用戶可隨時隨地工作、協作或暢打遊戲。

三星Galaxy平板與穿戴裝置呼應相同的設計精神。裝置於生態圈中和諧運作，開啟無所不能的串聯體驗，同時完美滿足用戶需求、優先要務與獨有性格，形同個人的延伸。

無論何種三星Galaxy體驗，我們提倡的「以人為本」不僅限於人，更包括人類所處的社群、環境乃至地球。三星Galaxy裝置將永續發展融入設計，因為小小舉動也能產生深遠影響，保護地球即是如此。而我們提倡的「共創未來」更應從現在做起，方能為後代子孫建立永續發展的未來。

盧泰文說，若設計與技術創新齊心協力，將催生出全新可能。創新科技助力我們將一天效率發揮至極，最終得以開創最美好的未來。在此邀請各位一同參與Unpacked發表會，會中將揭曉三星最新一代裝置與體驗，每一個環節皆是以人為本，為您而生。

此次新作歷時近30年醞釀，可謂數十年來堅持以人為本設計的累積。而這同時是另一個起點。看見三星的創新成果以各種方式融入用戶生活，以全新方式促進創造力、生產力或自我表現，將啟發我們下一步行動。因此，請與三星攜手踏上這趟旅程，運用設計和技術創造真正屬於你我的未來。