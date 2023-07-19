共和黨籍的前美國總統川普昔日持挺台立場，但他近期不僅不願表態保衛台灣，還把台灣痛批一頓，認為「搶走許多美國半導體的工作」，但過去挺川普的民進黨卻未有發言，挨批「昨是今非」。對此，行政院長陳建仁19日依舊未正面回應，僅台美雙方對促進貿易有共識，盼互助互利；經濟部長王美花說，台灣是美國非常重要的夥伴，不是對立關係，這也是為何美國歡迎台積電去設廠。

陳建仁上午赴立法院專案報告《台美21世紀貿易倡議》首批協定審查前受訪，針對外交部公布副總統賴清德將成蔡英文特使，出席巴拉圭總統貝尼亞就職典禮並過境美國，傳出賴爭取過境華府，但美方未點頭，他僅說，過境美國一事，按照以往慣例已經行之多年，現在正在妥善安排中。

至於川普痛批台灣搶走美國晶片生意，民進黨挨批行政部門到民代都不敢吭聲，陳建仁依舊避談，他僅說，昨天已經說明很清楚，台美在經貿上，不管是美國行政部門或兩院朝野政黨對促進雙方貿易都有共識，也盼能夠互助互利、共同發展，政府會積極推動雙方經貿發展情形。

他舉例，今天要在立法院專案報告的《台美21世紀貿易倡議》協定就是最好例子，雙方都應該以慎重方式促進兩國間的貿易發展。

經濟部長王美花說，從產業角度來看，半導體是非常複雜、多元的供應鏈關係，從上游的IC設計、製造、封裝、測試等，在製造過程又涉及到高階材料與設備，不同國家扮演不同的角色，美國在先進的IC設計、設備佔有全球最重要的地位，以及日本的材料、歐洲的設備等，形成多國的合作，是長期的合作，促成半導體的進步與繁榮。

王美花強調，台灣與美國一直是最重要的夥伴關係，台灣主要的客戶都來自美國，設備也是跟美國有很密切的關係，這是台美之間重要持續進步的關係，絕大多數美國（人）都知道，台灣是美國非常重要的夥伴，「我們是美國的夥伴，不是一個對立的關係」。

媒體追問，川普此言對台灣是否公平，因為當初是美國不要勞力密集產業，現在卻說是台灣的錯？王美花表示，這也是為什麼美國歡迎台積電到美國去設廠，台灣與美國是非常好的夥伴關係。