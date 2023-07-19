吃膩煮水餃的人有救了，一名女網友分享，她最近發現一個讓水餃更好吃的做法，那就是放到電鍋裡面蒸熟，引起網友熱烈討論，不少老饕點頭直呼，蒸水餃真的超級好吃，烹調方式也很方便，且水餃內餡的味道比較不會流失。

一名女網友在臉書社團《就是愛做菜》上分享，多數人在家吃水餃，大多都習慣會用水煮的方式來烹飪，但是她發現了一個秘密絕招，那就是改用「蒸的」，比煮水餃還要更省事，但卻更好吃。從照片中可見，一顆顆飽滿的韭菜水餃，整齊的排列在白色的烘焙紙上，讓人看了食指大動。

貼文引起網友討論，不少人大讚蒸水餃真的很好吃，而且比水煮還要更方便，但也有網友提醒蒸水餃雖然很方便，但建議趁熱要夾起來吃，冷掉以後底部容易黏住，到時候夾可能容易破掉。「用蒸的比較方便，味道也不會流失」、「夏天超愛蒸水餃」、「我媽媽也都用蒸的，比較好吃」。

而原PO也進一步解釋說，她在蒸水餃的時候，會先在底部鋪烘焙紙，以免水餃的底部黏住，如果會擔心黏底的人，也可以加一點點的油在底部。另針對不少網友提問，要怎麼判斷水餃熟了，她則說用電鍋蒸個15分鐘，跳起來以後再悶5分鐘就可以吃了。

另也有網友分享其他美味吃法，如果吃膩了水煮水餃、蒸煮水餃，也可以嘗試看看用平底鍋煎水餃，表面煎到脆脆的，沾醬以後真的超好吃。