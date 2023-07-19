「誰來救救我…..我住在…」台南市歸仁區53歲蔡姓婦人日前深夜因嚴重胸悶心悸，撥打110求救，惟警方獲報抵達現場，只見報案地址是一家麵攤，遍尋不著報案人，回撥電話也只聽見痛苦呻吟及「大順街」、「大樓」等字眼，員警靠著關鍵字苦尋90分鐘，總算找到奄奄一息婦人並將她送醫，順利救回婦人一命。

據了解，婦人當天深夜獨自一人在家，突然心悸、胸悶，急得趕快報警求助，但卻無法清楚陳述正確地址，警方迅速抵達現場，但現場卻是一處已打烊的麵攤，回撥婦人電話，只聽見她聲音微弱、痛苦呻吟。派出所所長賴信宏及警員黃鈵閎立即回報勤務指揮中心，請求定位手機發話基地台，同時耐心詢問婦人所在位置，但婦人當時幾乎失去意識，僅告知「住大順街」、「大樓」，就沒消沒息了。

警方急著在大順街周遭跑遍各大樓逐棟、逐層搜尋，花了90分鐘終於找到報案婦人，當時只見婦人已昏迷倒臥，趕緊通知救護人員到場緊急處理，警消到場研判婦人心臟病突發，立即送醫急救，所幸救回一命。

婦人獲救醒來後，與家屬也特別向警方致謝，感謝警察在她性命垂危緊急時刻，鍥而不捨找到她，協助她送醫，才能保住一命。