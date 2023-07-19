國際燃料價格持續高檔，台電在6月股東會表態，10月將提報電價續漲方案，令工商業非常憂心，數度疾呼不可再漲。 行政院長陳建仁昨在立法院答詢表示，評估下半年電價應該不會再漲。對此，經濟部長王美花19日表示，今年國際燃料成本走穩，電價還是回到電價審議委員會決定。談及此舉是否與選舉有關，她則強調與政治無關。

陳建仁昨日赴立法院臨時會備詢，國民黨立委曾銘宗質詢，下半年是否會缺電？陳建仁掛保證「不會缺電」。曾銘宗追問「確定嗎？」陳建仁說「確定」。曾銘宗再問，萬一缺電怎麼辦？陳建仁表示，不回答假設性的問題。至於今年下半年電價是否調整？陳建仁指出，須看國際燃料價格，「我的估計是不會再調。」

陳建仁上午赴立法院臨時會專案報告《台美21世紀貿易倡議》首批協定審查，相關經濟、外交部會官員皆出席備詢。

王美花會前受訪被問到缺電、漲電價問題，她表示，長期以來電價都與國際燃料成本相關，燃料成本在過去俄烏戰爭期間有非常大的變化，但今年以來國際燃料成本走穩，國際預測機構也持同樣看法。 王美花說，陳揆是針對燃料成本走穩進行評論，至於電價，最後的討論與決定還是回到電價審議委員會去做決定，跟政治沒有關係。