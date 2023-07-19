北市1名男子因涉及一起家庭間妨害性自主案件，日前遭通緝到案，台北地檢署訊後依《犯罪被害人權益保障法》核發犯罪被害人保護命令「112年度犯保令字第1號」，禁止他與被害人接觸、騷擾，並保持一定距離，成為北檢首件核發犯保命令的案例。

一名男子疑對家庭成員涉犯妨害性自主案件，台北地檢署因傳喚不到，發布通緝，男子日前遭警方通緝到案，北檢內勤檢察官訊後，為保護被害人安全，依《犯保法》核發犯罪被害人保護命令，這是犯罪被害人權益保障法新法施行後，北檢第一件犯罪被害人保護命令。

《犯罪被害人權益保障法》新法2月8日經總統公布施行，第3章增訂「犯罪被害人保護命令」專章，並於7月1日正式生效。命令可禁止對犯罪被害人或其家屬為恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為；禁止無正當理由接近犯罪被害人或其家屬之住居所、學校、工作場所或其他經常出入之特定場所特定距離。

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