被網友封為「輔大陳若儀」的Kelly甩開未婚夫後，在臉書發文稱前男友主動要求復合而在一起，但兩人才交往2個月就為了房產共同持有一事，吵得不可開交，男友今現身還原當時和Kelly聯繫過程，表示並非自己主動追求，他坦言承受不起和Kelly在一起的壓力，「復合短短67天我們就分手了。」

原PO今（19）日於臉書社團《匿名2公社》指出，Kelly過去和前未婚夫的爭執他很清楚，之前的確是他主動透過共同好友跟Kelly聯繫，只是純粹想表達關心，沒有想重新追求的意思，後續Kelly找他吃飯問「能不能像以前一樣陪她聊天，到處走走逛逛」，當時沒有多想就答應，莫名其妙地又在一起，「我想問這樣算我主動追求她嗎？」

輔大陳若儀又和男友吵翻分手。（圖／翻攝自匿名2公社）

輔大陳若儀又和男友吵翻分手。（圖／翻攝自匿名2公社）

原PO接受網友酸他是地藏王、接盤俠等，「可能是我八字不夠重吧！我很佩服她的前未婚夫跟她在一起3年，我真的承受不起跟她在一起的壓力。」且Kelly也認為前未婚夫各方面條件比原PO好，「那我跟Kelly的情緣就到此為止了吧！復合短短67天我們就分手了。」

從原PO上傳的LINE對話來看，Kelly多次詢問何時要去找代書，把板橋店面更改為共同持有，因原PO工作繁忙沒回訊和接電話，Kelly氣得怒罵「有什麼事比我找你還重要？我看你是藏別的女人吧？開視訊，我要看你在幹嘛」，還說前未婚夫才不會像原PO這樣，要不是前未婚夫的妹妹挑撥離間，兩人早就結婚，此話讓原PO不忍了回「那妳回去找她算了。」

貼文讓網友叫好，「真的很不要臉a」、「這季完結篇了嗎？」、「哇！還沒上演就直接劇終了」、「恭喜你家房子都還在」、「恭喜沒有人財兩空」、「下檔了喔！又沒戲可以看了」。